Ius scholae | Cei | basta ideologie | è una riforma che serve all' Italia

Pubblicità

borghi_claudio : Governo, Borghi: 'Sinistra ritiri subito Ius scholae e cannabis' - LegaSalvini : ++ IUS SCHOLAE? UNA FOLLIA! ECCO ALCUNI MOTIVI ++ - elio_vito : @matteosalvinimi La droga è libera oggi, liberamente venduta dalla criminalità. Lo Ius Scholae non cittadinanza fac… - msalvano54 : RT @LegaSalvini: ++ IUS SCHOLAE? UNA FOLLIA! ECCO ALCUNI MOTIVI ++ - Fabiobros : RT @ilruttosovrano: Nei 1500 emendamenti della Lega allo Ius scholae, per conseguire la cittadinanza italiana, viene richiesto: la conoscen… -

La Conferenza episcopale italiana di Matteo Zuppi, si schiera a sostegno dello. "La riforma della cittadinanza con lova incontro alla realtà di un Paese che sta cambiando. Spero che le ragioni e la realtà prevalgano rispetto ai dibattiti ideologici per ...AGI/Vista - "Sullosiamo favorevoli al principio ma deve esserci veramente un percorso di formazione per il giovane straniero. Un percorso completo di 8 anni di scuola con l'esame di terza media. Cinque anni ...“La riforma della cittadinanza con lo Ius scholae va incontro alla realtà di un Paese che sta cambiando. Spero che le ragioni e la realtà prevalgano rispetto ai dibattiti ideologici per il bene non so ...Oggi l'intervento dei vescovi che a proposito delle contrapposizioni politiche, sottolineano come la legge sullo Ius scholae 'viene letta con parametri ideologici e non guardando invece alla realtà. L ...