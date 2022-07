(Di venerdì 1 luglio 2022) “Una calamità! Un disastro! Iproseguono oramai indisturbati la loro corsa e le speculazioni non trovano più alcun ostacolo o freno. Bisognaaialmeno per quei prodotti come il gasolio, che incidendo sui costi di distribuzione ha effetti moltiplicativi sulla merce trasportata, e come i beni energetici che oramai hanno contagiato tutti gli altri comparti merceologici”. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, nel commentare il dato dell’di giugno all’8%. “Senza i rincari dei beni energetici – spiega – l’oggi sarebbe pari al 4,2%. Anche se per il mercato tutelato Arera ha annunciato ieri che da luglio a settembre idi luce e gas restano stabili, non è una gran bella notizia ...

Pubblicità

Il Denaro

Picchi così elevati da far scattare l'delle associazioni dei consumatori, Federconsumatori in ... "Se la situazione non cambierà e l'non calerà, quest'anno una famiglia riminese di ...Della serie: una sorta di #WhateverItTakes per combattere l', che nell'area euro viaggia ... Lagarde ha così accolto l'lanciato dai mercati, dove nelle ultime sessioni i tassi sui BTP ... Sos inflazione, l'Unc: Energia, tornare ai prezzi amministrati. Landini: Ci vorrebbero aumenti mensili di 200€ - Ildenaro.it “Una calamità! Un disastro! I prezzi proseguono oramai indisturbati la loro corsa e le speculazioni non trovano più alcun ostacolo o freno. Bisogna tornare ai prezzi amministrati almeno per quei prodo ...Sui voli rincari del 90,4%, anche per gli hotel aumenti del 18,1% a giugno. Record dal 1986 anche per i prezzi del carrello della spesa ...