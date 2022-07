“Rocco Schiavone” su Rai 1, ma a Marco Giallini la decisione non piace: il motivo (Di venerdì 1 luglio 2022) A poche ore dall’annuncio dei nuovi palinsesti Rai, è già scoppiata una polemica. Marco Giallini, il protagonista di “Rocco Schiavone”, ha mosso una dura critica dopo la scelta della Rai di spostare da Rai 2 a Rai 1 la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Antonio Manzini. In teoria questa dovrebbe essere una promozione per la trasmissione, ma secondo Marco Giallini non è così e ha spiegato i motivi del suo malcontento. “Rocco Schiavone” da Rai 2 a Rai 1, la promozione non piace a Marco Giallini In realtà lo spostamento di “Rocco Schiavone” potrebbe rivelarsi azzeccata. In passato era già successa la stessa cosa per “Il Commissario Montalbano”. La più ... Leggi su tvzap (Di venerdì 1 luglio 2022) A poche ore dall’annuncio dei nuovi palinsesti Rai, è già scoppiata una polemica., il protagonista di “”, ha mosso una dura critica dopo la scelta della Rai di spostare da Rai 2 a Rai 1 la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Antonio Manzini. In teoria questa dovrebbe essere una promozione per la trasmissione, ma secondonon è così e ha spiegato i motivi del suo malcontento. “” da Rai 2 a Rai 1, la promozione nonIn realtà lo spostamento di “” potrebbe rivelarsi azzeccata. In passato era già successa la stessa cosa per “Il Commissario Montalbano”. La più ...

Pubblicità

profilodimirko : @fabriziomico Per me non è stato sprecato per Rai Due perché è bello vedere accesa anche un’altra rete, soprattutto… - luca_carioli : Tra un romanzo e l'altro mi prendo una pausa con questi 5 mini racconti del sempre bravo Manzini. Rocco Schiavone è… - rodrigochimico : @Marlena48491293 Nonostante abbia visto Rocco Schiavone, non ricordo mai a che sensazione associare il “me cojoni!” - e_inveceno_ : @DiTeleblog @Usaun_altronome @FanFerrante @AleStonata Imma Tataranni: sostituto procuratore Vincenzo Malinconico: a… - Gio55981465 : RT @AngeloCivico: Marco Giallini contro i programmi di Rai1: “Rocco Schiavone su Rai1? Non so quanto possa piacere al pubblico di quella re… -