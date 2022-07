Primo laureato nel Metaverso è di Torino: manda il suo Avatar all’esame (Di venerdì 1 luglio 2022) Primo laureato nel Metaverso sarà nella città di Torino: un giovane studente di 25 anni si appresta ad essere il Primo, almeno in Italia, a discutere la tesi sia in presenza sia in versione digitale nel nuovo mondo chiamato, appunto, Metaverso. Primo laureato nel Metaverso è di Torino Edoardo Di Pietro, originario di Colle Val d’Elsa (Siena), sarà il Primo laureato nel Metaverso. Il ragazzo ha seguito il corso di Comunicazione, Ict e Media dell’ateneo di Torino e probabilmente entrerà nella storia, almeno in Italia. In realtà, si presenterà nelle due versioni, in presenza e virtualmente con il suo Avatar, questo dettaglio non toglie ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 1 luglio 2022)nelsarà nella città di: un giovane studente di 25 anni si appresta ad essere il, almeno in Italia, a discutere la tesi sia in presenza sia in versione digitale nel nuovo mondo chiamato, appunto,nelè diEdoardo Di Pietro, originario di Colle Val d’Elsa (Siena), sarà ilnel. Il ragazzo ha seguito il corso di Comunicazione, Ict e Media dell’ateneo die probabilmente entrerà nella storia, almeno in Italia. In realtà, si presenterà nelle due versioni, in presenza e virtualmente con il suo, questo dettaglio non toglie ...

Pubblicità

Ray_pre : Ed allora abbiamo il primo studente laureato in Metaverso Non è una sciocchezza, sciocco è chi crede che le cose serie siano altre - Giadahsospesap1 : RT @fanpage: Il suo nome è Edoardo di Pietra ed è il primo studente italiano a laurearsi nel metaverso - Ludy36159679 : RT @fanpage: Il suo nome è Edoardo di Pietra ed è il primo studente italiano a laurearsi nel metaverso - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: Prima laurea nel Metaverso in Italia. La discuterà lui e il suo avatar nel mondo virtuale, uno studente dell'Università d… - fanpage : Il suo nome è Edoardo di Pietra ed è il primo studente italiano a laurearsi nel metaverso -