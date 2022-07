Østigard, il Torino non preoccupa: resta solo da perfezionare l’accordo tra Napoli e Brighton (Di venerdì 1 luglio 2022) L’intromissione del Torino nella trattativa tra Napoli e Brighton per Østigard non dovrebbe rappresentare un problema, scrive il Corriere dello Sport. Il giocatore si è impuntato con il club: vuole solo il Napoli. E’ questione di perfezionare l’accordo tra i club. “Giuntoli ha incontrato e raggiunto l’accordo col suo procuratore Jim Solbakken, Østigard spera(va) di unirsi ai compagni già per il ritiro di Dimaro. Dovrà aspettare ancora, anche perché tra lui e il Napoli si è intromesso il Torino che sta provando a convincere il Brighton. Dovrebbe essere un tentativo vano: Østigard vuole Napoli, lo ha ribadito al suo agente, e ora ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 luglio 2022) L’intromissione delnella trattativa trapernon dovrebbe rappresentare un problema, scrive il Corriere dello Sport. Il giocatore si è impuntato con il club: vuoleil. E’ questione ditra i club. “Giuntoli ha incontrato e raggiuntocol suo procuratore Jim Solbakken,spera(va) di unirsi ai compagni già per il ritiro di Dimaro. Dovrà aspettare ancora, anche perché tra lui e ilsi è intromesso ilche sta provando a convincere il. Dovrebbe essere un tentativo vano:vuole, lo ha ribadito al suo agente, e ora ...

