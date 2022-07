Megan Rapinoe premiata negli USA con la Medal of Freedom

(Di venerdì 1 luglio 2022), capitano della nazionale statunitense femminile riceverà la Presidentialof, prima calciatrice nella storia, capitano della nazionale USA femminile oltre che famosa attivista, riceverà la Presidentialof, il più alto riconoscimento civile degli USA. A comunicarlo la Casa Bianca: Sarà la prima calciatrice e in generale personalità calcistica in assoluto a ricevere questo premio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Simone Biles, Sister Simone Campbell, Julieta García, Gabrielle Giffords, Fred Gray, Father Alexander Karloutsos, Khizr Khan, Sandra Lindsay, John McCain (postuma), Diane Nash, Alan Megan Rapinoe, capitano della nazionale USA femminile oltre che famosa attivista, riceverà la Presidential Medal of Freedom, il più alto riconoscimento civile degli USA. Il co-fondatore di Apple Steve Jobs sarà insignito postumo della Presidential Medal of Freedom, come annunciato oggi dalla Casa Bianca.