Lazio | tutto su Ilic del Verona | è lui il post Luis Alberto

(Di venerdì 1 luglio 2022) Laha scelto il sostituto diper la mediana: èdel, continuano i contatti Dopo Cancellieri, lacontinua a parlare con ilper il centrocampista. Gli scaligeri l’hanno riscattato l’estate scorsa dal City e ora puntano a una bella plusvalenza. Secondo quanto riportato dasport, è lui l’idea di Lotito per sostituire. Lo spagnolo è vicino al Siviglia e non appena l’accordo sarà trovato i biancocelesti affonderanno il colpo con il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo Cancellieri, la Lazio continua a parlare con il Verona per il centrocampista Ilic. Gli scaligeri l'hanno riscattato l'estate scorsa dal City e ora puntano a una bella plusvalenza. Secondo quanto ...