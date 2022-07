F1 GP Gran Bretagna 2022, Verstappen: “Sappiamo su cosa dobbiamo lavorare” (Di venerdì 1 luglio 2022) “È sempre difficile per tutti non guidare durante FP1 ed FP2, in questo modo diventano solo una serie di tentativi. Di solito dal primo turno di libere si parte a costruire: così non è l’ideale, ma per me non ci sono problemi. Sappiamo su cosa dobbiamo lavorare e cercheremo di farlo anche di notte”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo le prove libere del venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna non certo esaltanti per il campione del mondo: “Domani dovrebbe piovere di nuovo ma ci saranno condizioni diverse, oggi abbiamo girato anche con le gomme morbide nelle curve ad alta velocità. In quei tratti è sempre difficile gestire gli pneumatici”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) “È sempre difficile per tutti non guidare durante FP1 ed FP2, in questo modo diventano solo una serie di tentativi. Di solito dal primo turno di libere si parte a costruire: così non è l’ideale, ma per me non ci sono problemi.sue cercheremo di farlo anche di notte”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max, dopo le prove libere del venerdì delPremio dinon certo esaltanti per il campione del mondo: “Domani dovrebbe piovere di nuovo ma ci saranno condizioni diverse, oggi abbiamo girato anche con le gomme morbide nelle curve ad alta velocità. In quei tratti è sempre difficile gestire gli pneumatici”. SportFace.

