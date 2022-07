Corruzione | Penna rinviato a giudizio

(Di venerdì 1 luglio 2022) di Erika Noschese Si è conclusa con un rinvio aper tutti, ad eccezione dell’imprenditore Francesco Vorro per un difetto di notifica l’udienza preliminare, tenutasi ieri dinanzi al gup Comella del Tribunale di Napoli , a carico dell’ex Pm Roberto, l’avvocatessa sua compagna Gabriella Gallevi; il generale della Guardia di Finanza in pensione, Fabrizio Lisi e l’imprenditore Umberto Inverso. Tra gli indagati, a piede libero anche Eugenio Rainone ma per lui è stata avanzata richiesta di messa alla prova che sarà discussa il prossimo 27 settembre per acquisire il programma. Mentre si attende per oggi la decisione sulle istanze di libertà, il processo entrerà nel vivo il prossimo 17 settembre dinanzi la settima sezione del tribunale di Napoli. Per tutti loro l’ipotesi è diper l’esercizio delle funzioni, ...

Cronache Salerno

Favori al consorzio Research a Salerno: tra i rinviati a giudizio c'è anche l'ex pm Roberto Penna. Le ultime notizie ...Si è conclusa con un rinvio a giudizio per tutti, ad eccezione dell'imprenditore Francesco Vorro per un difetto di notifica, l'udienza preliminare, tenutasi ieri dinanzi al gup Comella del Tribunale d ...