Basket | Sergio Rodriguez lascia l’Olimpia Milano e tornerà al Real Madrid

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 luglio 2022) Adesso è ufficiale,si separano. Il Chachoa giocare in Spagna ale dice addio all’Italia dopo una stagione che lo ha visto vincere Scudetto e Coppa Italia. L’addio aera nell’aria e lo si era ulteriormente capito dopo la trionfale gara-6 contro la Virtus Bologna. Una scelta di vita quella di, che ha deciso di ritornare nel suo paese natio con la famiglia, non certamente una scelta facile per il rapporto che legava il play spagnolo alla società e al pubblico milanese.è stato probabilmente il colpo più significativo dell’era Armani, quello che ha dato il cambio di rotta nella mentalità di una squadra che ha cominciato a pensare in grande ...