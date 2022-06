Uomini e Donne, Alessandra Pierelli torna in tv: ecco dove la vedremo (Di giovedì 30 giugno 2022) A distanza di vent’anni dalla storia d’amore televisiva che la rese famosa presso un pubblico prevalentemente femminile, quella con il sex symbol di Uomini e Donne Costantino Vitagliano, Alessandra Pierelli è pronta a tornare in televisione. Ma non nel programma di Maria De Filippi che l’ha lanciata, e neanche a Mediaset, bensì a “Tale e quale show”, lo show condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai 1. Alessandra Pierelli, che oggi ha 45 anni ed è mamma di due adolescenti, si cimenterà quindi nelle imitazioni di cantanti famosi e sfida dopo sfida cercherà di farsi votare per arrivare alla vittoria. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, quanto pesa Tina Cipollari? ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 giugno 2022) A distanza di vent’anni dalla storia d’amore televisiva che la rese famosa presso un pubblico prevalentemente femminile, quella con il sex symbol diCostantino Vitagliano,è pronta are in televisione. Ma non nel programma di Maria De Filippi che l’ha lanciata, e neanche a Mediaset, bensì a “Tale e quale show”, lo show condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai 1., che oggi ha 45 anni ed è mamma di due adolescenti, si cimenterà quindi nelle imitazioni di cantanti famosi e sfida dopo sfida cercherà di farsi votare per arrivare alla vittoria. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, quanto pesa Tina Cipollari? ...

