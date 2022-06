Pubblicità

sangermax : RT @SkyTG24: Roma, tratto di lungotevere intitolato a Federico Fellini - Roberto16111962 : @SkyTG24 Certo con tutti i problemi che ha Roma si intitola un tratto di Lungotevere a Fellini.... Gualtieri..... - Aquila6811 : RT @SkyTG24: Roma, tratto di lungotevere intitolato a Federico Fellini - SkyTG24 : Roma, tratto di lungotevere intitolato a Federico Fellini -

Agenzia ANSA

Undelintitolato a Federico Fellini. Lo annuncia il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che oggi lo ha inaugurato. "Roma è orgogliosa di dedicare una parte dela Federico ......tra l'autostrada roma - fiumicino e la Prenestina solo traffico in uscita da Roma sulUrbano ...Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni nel centro prestare attenzione suldei ... Un tratto di Lungotevere per Fellini, 'Roma orgogliosa' - Cronaca (ANSA) - ROMA, 30 GIU - Un tratto del Lungotevere intitolato a Federico Fellini. Lo annuncia il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che oggi lo ...“Un regista unico e straordinario che ha celebrato la Città Eterna esaltandone la bellezza nei suoi film indimenticabili”, ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri presente all'inaugurazione che si ...