Paola Turci e Francesca Pascale | nozze sabato a Montalcino

(Adnkronos) – Paola Turci e Francesca Pascale si uniranno civilmente a Montalcino sabato 2 luglio. A confermarlo all'Adnkronos fonti del Comune. La storia d'amore tra la cantante romana e la ex compagna di Silvio Berlusconi, mai apertamente ufficializzata, era venuta alla luce nell'estate del 2020 quando un settimanale pubblicò le foto di un bacio tra le due a bordo di uno yacht. Pascale, originaria di Napoli, frequenta spesso la zona di Montalcino, dove secondo fonti ben informate avrebbe una casa tra le Crete Senesi e la Valdorcia. La location della cena dopo la cerimonia, con pochi invitati e all'insegna della privacy, sembra sia il Castello della Velona, maniero trecentesco a due passi dall'Abbazia di Sant'Antimo, autentico gioiello costruito ...

