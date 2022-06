Nucleare: Calenda, sfido Letta a confronto pubblico (Di giovedì 30 giugno 2022) "Questa nostra mozione mostrerà chi in Parlamento è green sul serio e non solo a parole. sfido Enrico Letta a un confronto affinchè possa spiegare agli italiani in che modo, senza il nucleale, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) "Questa nostra mozione mostrerà chi in Parlamento è green sul serio e non solo a parole.Enricoa unaffinchè possa spiegare agli italiani in che modo, senza il nucleale, ...

Pubblicità

CarrettaNiccolo : RT @ultimora_pol: #Italia Carlo #Calenda: 'Sfido Letta in un confronto pubblico sul nucleare.' @ultimora_pol - MaxCi65 : @HuffPostItalia Santo cielo, quanta malafede in questo articolo. Calenda rallenta cosa???? Ad arte, si evita il dis… - ultimora_pol : #Italia Carlo #Calenda: 'Sfido Letta in un confronto pubblico sul nucleare.' @ultimora_pol - VeniAbbatinali : @Marilena0407 @Iostoconlanato @CarloCalenda Ne capisce, eccome! Salari? Ha lanciato la sua proposta sul salario mi… - GennaroSenatore : @uminopoli 4/i 5/7 anni previsti per la 'ottimale' costruzione di un impianto nucleare sono una pia chimera. Checch… -