Maria De Filippi produrrà La Talpa: l'annuncio nei Palinsesti Mediaset 2022/23

Dai Palinsesti Mediaset 2022/2023 arriva una notizia molto interessante su La Talpa. Sebbene in queste ultime settimane le voci di corridoio si erano rincorse, ora arriva l'annuncio ufficiale di Berlusconi.

l'annuncio di Piersilvio Berlusconi per La Talpa: "Ci lavorerà tutta la nostra squadra di Maria"

Piersilvio Berlusconi è stato lieto di annunciare durante la conferenza stampa dei Palinsesti Mediaset 2022/23, che La Talpa verrà prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi. I programmi della Maria nazionale si allargano e si rimodellano. Infatti il reboot del reality sarà diverso, modernizzato. Ecco le parole dell'AD e ...

