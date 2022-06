Il premier Draghi per un’ora al Quirinale a colloquio con Mattarella (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma – Il presidente del Consiglio Mario Draghi dopo il rientro anticipato dal vertice Nato di Madrid, questa mattina, a quanto si apprende, è salito al Colle dove si è intattenuto a colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per circa un’ora. Dopo appuntamenti internazionali di rilievo, come il G7 e il vertice Nato, soprattutto in una fase internazionale delicata per la crisi ucraina, è normale che il presidente del Consiglio si rechi dal Capo dello Stato per riferire l’esito di summit così importanti. Tuttavia è probabile che nel colloquio siano stati affrontati anche temi di politica interna, dopo le ultime fibrillazioni all’interno della maggioranza di Governo, le tensioni tra Draghi e Giuseppe Conte. Ieri a parlare a lungo con il Capo dello Stato al ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma – Il presidente del Consiglio Mariodopo il rientro anticipato dal vertice Nato di Madrid, questa mattina, a quanto si apprende, è salito al Colle dove si è intattenuto acon il Presidente della Repubblica Sergioper circa. Dopo appuntamenti internazionali di rilievo, come il G7 e il vertice Nato, soprattutto in una fase internazionale delicata per la crisi ucraina, è normale che il presidente del Consiglio si rechi dal Capo dello Stato per riferire l’esito di summit così importanti. Tuttavia è probabile che nelsiano stati affrontati anche temi di politica interna, dopo le ultime fibrillazioni all’interno della maggioranza di Governo, le tensioni trae Giuseppe Conte. Ieri a parlare a lungo con il Capo dello Stato al ...

Pubblicità

ale_dibattista : Se davvero Draghi avesse chiesto a Grillo la testa di Conte, beh sarebbe indecente. Sarebbe ugualmente indecente se… - La7tv : #ottoemezzo La stoccata di Marco #Travaglio a Mario #Draghi: 'Non è neutrale rispetto alla scissione di #DiMaio, st… - marcotravaglio : Le telefonate e i messaggini del premier Draghi a Grillo per istigarlo a far fuori Conte da leader dei 5Stelle in b… - Terval7 : RT @Fabry0222: Dalla riunione NATO di oggi abbiamo capito che la situazione è molto delicata e quindi: 1. #Draghi resterà premier oltre il… - TGTGTV2000 : RT @TV2000it: #Governo, alta tensione. #Conte accusa #Draghi di aver chiesto a #Grillo di rimuoverlo da #M5S ??Previsto per un #Consigliode… -