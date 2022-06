I migliori videogiochi in uscita: Luglio 2022 | Elenco (Di giovedì 30 giugno 2022) Ecco i migliori videogiochi in uscita a Luglio 2022: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch! Un Giugno bollente ha inaugurato la stagione estiva: oggi scopriamo la nuova lineup di Luglio! Tra i migliori videogiochi in uscita finalmente Stray. Un gatto si ritrova separato dalla sua famiglia in un mondo popolato da robot. Tra enigmi da risolvere, ostacoli da superare e nemici da cui fuggire tornare a casa sarà più arduo del previsto: fortuna che c’è B12, compagno drone che può tradurre la lingua dei robot e immagazzinare oggetti e cose utili. Per i nostalgici tra gli arrivi di Luglio 2022 c’è Digimon Survive, visual novel con elementi di gioco di ruolo ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 30 giugno 2022) Ecco iin: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch! Un Giugno bollente ha inaugurato la stagione estiva: oggi scopriamo la nuova lineup di! Tra iinfinalmente Stray. Un gatto si ritrova separato dalla sua famiglia in un mondo popolato da robot. Tra enigmi da risolvere, ostacoli da superare e nemici da cui fuggire tornare a casa sarà più arduo del previsto: fortuna che c’è B12, compagno drone che può tradurre la lingua dei robot e immagazzinare oggetti e cose utili. Per i nostalgici tra gli arrivi dic’è Digimon Survive, visual novel con elementi di gioco di ruolo ...

