Dimentica il figlio in auto, morto dal caldo a 18 mesi. Il gesto choc del padre (Di giovedì 30 giugno 2022) Bimbo muore in auto, il gesto choc del padre. La polizia di Chesterfield, una contea dello Stato della Virginia, negli Stati Uniti ipotizza che l’uomo sia andato al lavoro al mattino per tre ore e si sia Dimenticato di accompagnare suo figlio all’asilo. A causa della devastante ondata di caldo, il bambino è morto in auto. “Questa è una tragedia orribile”, ha detto il tenente colonnello della polizia di Chesterfield Christopher Hensley, che si è occupato del caso. Martedì mattina la famiglia del bambino ha allertato la polizia perché secondo quando riferito dalle maestre il piccolo non era stato portato all’asilo. Gli agenti hanno risposto alla chiamata e quando sono arrivati a casa, all’isolato 14100 di Aldengate Road, hanno fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Bimbo muore in, ildel. La polizia di Chesterfield, una contea dello Stato della Virginia, negli Stati Uniti ipotizza che l’uomo sia andato al lavoro al mattino per tre ore e si siato di accompagnare suoall’asilo. A causa della devastante ondata di, il bambino èin. “Questa è una tragedia orribile”, ha detto il tenente colonnello della polizia di Chesterfield Christopher Hensley, che si è occupato del caso. Martedì mattina la famiglia del bambino ha allertato la polizia perché secondo quando riferito dalle maestre il piccolo non era stato portato all’asilo. Gli agenti hanno risposto alla chiamata e quando sono arrivati a casa, all’isolato 14100 di Aldengate Road, hanno fatto ...

Pubblicità

69blackout : No e che poi si chiedono perchè metter le mani sulla legge contro l'#Aborto, visto che poi succedono di queste cose… - PalermoToday : Papà dimentica il figlio di 18 mesi in auto: lo trova morto e si suicida per il dolore - telodogratis : Papà dimentica il figlio di 18 mesi in auto: lo trova morto e si suicida per il dolore - ariosto191 : Il dibattito sull’aborto dimentica l’essenziale: una donna che abortisce perde suo figlio - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Papà dimentica il figlio di 18 mesi in auto: lo trova morto e si suicida per il dolore -