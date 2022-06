Camposauro | sigilli al locale ‘Altaquota’ | contestata una mancata autorizzazione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVitulano (Bn)- Nemmeno il tempo di dar inizio all’attività estiva, che ilAltaquota deve momentaneamente interrompere la propria attività. Infatti, i Carabinieri della Forestale del Gruppo di Benevento hanno messo sotto sequestro penale ilsituato sul pianoro di, nel comune di Vitulano. Si tratta di un sequestro d’urgenza che deve ancora essere valutato dal Gip per la convalida e la conferma. Si contesta lapaesaggistica che per il tipo di struttura e la destinazione per l’azienda non sarebbe stata necessaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.