Atalanta | Luca Percassi | “Squadre più blasonate di noi fuori dall’Europa”

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 giugno 2022) In occasione della conferenza stampa di presentazione della partnership con la Wuber, ha parlato l’ad dell’: “Qualcuno potrebbe essere deluso dall’ultima stagione, ma abbiamo ottenuto il sesto miglior risultato sportivo della nostra storia. Non abbiamo mai fatto promesse in termini di risultati sportivi che poi non sono state mantenute. Noi siamo l’e non dobbiamo dimenticarcelo. E poi ci sono club più blasonati di noi“. L’uomo ha poi aggiunto: “Dal 14 agosto ritorneremo ad avere zero punti in classifica con nessuno che ci regalerà nulla. E’ importante essere felici di ciò che siamo“. SportFace.