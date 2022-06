A che ora parte Filippo Ganna nella cronometro del Tour de France? Programma preciso, pettorale, canale tv (Di giovedì 30 giugno 2022) Filippo Ganna si presenta con tutti i favori del pronostico alla cronometro individuale che aprirà il Tour de France 2022. L’appuntamento è per venerdì 1° luglio lungo le strade di Copenhagen, il Campione del Mondo nelle prove contro il tempo cercherà il colpaccio nella capitale danese: il piemontese insegue la vittoria parziale, in modo da indossare la maglia gialla. Il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco, ma dovrà fare i conti con una concorrenza di assoluto spessore tecnico e che cercherà di minare le certeze dell’azzurro. Filippo Ganna scatterà alle ore 17.03. L’alfiere della Ineos Grenadiers vuole regalarsi un sogno e iniziare al meglio la propria avventura in questa Grande Boucle. Di seguito il calendario ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022)si presenta con tutti i favori del pronostico allaindividuale che aprirà ilde2022. L’appuntamento è per venerdì 1° luglio lungo le strade di Copenhagen, il Campione del Mondo nelle prove contro il tempo cercherà il colpacciocapitale danese: il piemontese insegue la vittoria parziale, in modo da indossare la maglia gialla. Il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco, ma dovrà fare i conti con una concorrenza di assoluto spessore tecnico e che cercherà di minare le certeze dell’azzurro.scatterà alle ore 17.03. L’alfiere della Ineos Grenadiers vuole regalarsi un sogno e iniziare al meglio la propria avventura in questa Grande Boucle. Di seguito il calendario ...

