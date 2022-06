Sindrome post Covid | il Papa Giovanni capofila di uno studio innovativo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Bergamo. La ASSTXXIII èdi uno dei quattro progetti di ricerca finanziati da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Networking, ricerca e formazione sulla”. Il progetto “Multimodal assessment of persistentcondition at more than one year in East Lombardy. Patient-driven focus on high vulnerable populations”, che ha ricevuto un finanziamento di 500.000 euro, è coordinato da Maria Sessa (nella foto qui sotto), direttore della Neurologia del, con la collaborazione delle unità di Malattie Infettive, Pneumologia, Neuroradiologia, Psicologia e Medicina Trasfusionale. Partners del progetto sono ASST Mantova, ASST Cremona, Fondazione per la Ricerca ...