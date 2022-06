Milan in extremis: 48 ore per le firme (Di mercoledì 29 giugno 2022) Stando a quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', i due rinnovi arriveranno in extremis ed è ormai una corsa contro il tempo. Oggi può essere il giorno decisivo, mentre a breve verrà rinnovato ... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Stando a quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', i due rinnovi arriveranno ined è ormai una corsa contro il tempo. Oggi può essere il giorno decisivo, mentre a breve verrà rinnovato ...

Pubblicità

robert477455892 : RT @FedZac: Dopo che calcio mondiale si è fermato un anno, causa mancato arrivo di Faivre al Milan, e dopo aver evitato in extremis il seco… - SoloMilan68 : @Gazzetta_it 'Oggi, 29 giugno, il Milan potrebbe ufficialmente definire i rinnovi contrattuali di Paolo Maldini e R… - AndreaBrownAm : RT @FedZac: Dopo che calcio mondiale si è fermato un anno, causa mancato arrivo di Faivre al Milan, e dopo aver evitato in extremis il seco… - GRealta : RT @FedZac: Dopo che calcio mondiale si è fermato un anno, causa mancato arrivo di Faivre al Milan, e dopo aver evitato in extremis il seco… - AndreaLazzer : RT @FedZac: Dopo che calcio mondiale si è fermato un anno, causa mancato arrivo di Faivre al Milan, e dopo aver evitato in extremis il seco… -