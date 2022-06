Concorso Regione Lazio, Centri per l’Impiego: in arrivo bando per 600 posti (Di mercoledì 29 giugno 2022) In arrivo nelle prossime settimane un nuovo bando di Concorso Regione Lazio per il reclutamento di circa 600 unità di personale nei Centri per l’Impiego a tempo pieno e indeterminato. Le assunzioni in programma saranno impiegate per potenziare i Centri per l’Impiego, a seguito della selezione avviata nel 2019 per i 355 esperti del mercato del lavoro. A confermare l’imminente pubblicazione del bando l’assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino nel corso del convegno dal titolo “Gol, il nuovo programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori, le misure e le opportunità nella Regione Lazio”. Secondo Di Berardino: “Abbiamo istituito ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Innelle prossime settimane un nuovodiper il reclutamento di circa 600 unità di personale neipera tempo pieno e indeterminato. Le assunzioni in programma saranno impiegate per potenziare iper, a seguito della selezione avviata nel 2019 per i 355 esperti del mercato del lavoro. A confermare l’imminente pubblicazione dell’assessore al Lavoro della, Claudio Di Berardino nel corso del convegno dal titolo “Gol, il nuovo programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori, le misure e le opportunità nella”. Secondo Di Berardino: “Abbiamo istituito ...

EdizioniSimone : ?? Concorso Regione Lazio, a breve bando da 600 posti nei Centri impiego Ecco i profili e i posti disponibili… - MauroFalini : Best practice. 2015, Regione Lazio, visti i numeri degli obiettori, indice un concorso per soli medici non obiettor… - Italpress : Così la Regione razionalizza le sue sedi, al via il concorso di idee per la 'Terza Torre' di Novoli. - diplavorovda : E' uscito un Bando di concorso dell'ARER per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un funzionario (Cat. D)… - ScrivoLibero : La Regione Siciliana dopo numerosi anni ha bandito un importante concorso per il potenziamento dei centri per l’imp… -