Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 28 giugno 2022

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Idei programmi più visti di28, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film C’era una volta…a Montecarlo ha totalizzato in media 2431 spettatori (15.09% di share). Il film Sono solo fantasmi su Canale5 ha conquistato in media 2049 spettatori (share 13.01%), mentre l’evento musicale Love MI su Italia1 ha realizzato 1440 spettatori (10.04%). Su Rai2 il programma Dalla strada al palco ha portato a casa 1045 spettatori (7.51%), mentre la puntata del programma di attualità Filorosso su Rai3 ne ha avuti 583 (4.02%). Su Rete4 il documentario Dynasties – L’Avventura della Vita ha totalizzato 525 spettatori (3.29%) e su La7 la puntata di TG La7 Speciale ...

raspa90 : RT @MasterAb88: BOOM STORICO #lovemi Tra poco i dati Ascolti clamorosi - infoitcultura : Ascolti tv ieri: bene i film, LoveMi batte il debutto di Nek, tutti i dati - occhio_notizie : Ascolti tv di martedì 28 giugno 2022: C'era una volta a Montecarlo vince contro Sono solo fantasmi #ascoltitv - MasterAb88 : BOOM STORICO #lovemi Tra poco i dati Ascolti clamorosi - zazoomblog : Ascolti tv martedì 28 giugno 2022: C’era una volta a Montecarlo Sono solo fantasmi Love Mi dati Auditel e share -… -

Può piacere o non piacere ma ila dicono lunga sul successo del reality, condotto anche quest'... che dall'inizio dell'anno è il broadcaster free italiano che cresce di più negli. ...DayTime Pomeriggio, idel 26 giugno 2022 RAI 1 Domenica In : 1.575.000 spettatori con lo 14.6 % di Auditel. 20 anni che siamo italiani : 1.429.000 spettatori con lo 15.7 %. CANALE 5 ...Piazza Duomo a Milano era piena e anche davanti al televisore Fedez e J Ax sono riusciti a radunare 1.440.00 spettatori. L'evento del LoveMi, organizzato dai due artisti per un progetto di beneficenza ...Spettatori e share della prima serata e non solo: tutti i numeri di martedì 28 giugno 2022, con il concerto organizzato da Fedez ...