Al via la seconda tappa del campionato di Windsurf per atleti con disabilità (Di mercoledì 29 giugno 2022) Prosegue il Windsurf Adattive Challenge, il primo campionato di Windsurf riservato agli atleti con disabilità di ogni genere. Dopo la prima tappa del 4 e 5 giugno scorsi, al Tutun Club di San Vincenzo a Livorno, appuntamento ora al Windsurf Club Vico che ospiterà i atleti provenienti da tutta Italia per le giornate dal 30 giugno al 3 luglio. campionato di Windsurf, gli eventi della seconda tappa Le prime due giornate sul Lago di Vico saranno dedicato a coloro che si avvicinano a questo sport per la prima volta, con assistenza, attrezzature e istruttori che saranno a disposizione in forma del tutto gratuita. Le regate, invece, avranno luogo il 2 e 3 luglio, dopo lo skipper meeting ...

