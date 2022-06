Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2022 ore 12:30 (Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 28 GIUGNO 2022 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODA PER LAVORI ALTEZZA BARRIERA Roma SUD DIREZIONE A1 Roma NAPOLI E PROSEGUENDO SULLA A1 INCIDENTE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI INCIDENTE CON CODE ANCHE SULLA SALARIA TRA TENUTA SANTA COLOBA E SETTEBAGNI IN DIREZIONE Roma SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO SULLA TERMINI CENTOCELLE E SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA DA FEDERICO DI LERNIA E ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 28 GIUGNOORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA SULLA DIRAMAZIONESUD CODA PER LAVORI ALTEZZA BARRIERASUD DIREZIONE A1NAPOLI E PROSEGUENDO SULLA A1 INCIDENTE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI INCIDENTE CON CODE ANCHE SULLA SALARIA TRA TENUTA SANTA COLOBA E SETTEBAGNI IN DIREZIONESULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO SULLA TERMINI CENTOCELLE E SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA DA FEDERICO DI LERNIA E ...

