Texas: 46 migranti trovati morti in un camion abbandonato vicino a San Antonio (Di martedì 28 giugno 2022) In Texas 46 migranti sono stati trovati morti in un camion abbandonato vicino a San Antonio. Si tratta di una delle peggiori stragi di migranti al confine meridionale. Il governatore del Texas, Greg Abbott, attacca il presidente Biden. "Questa tragedia è colpa delle sue politiche di confini aperti", ha detto Abbott.

