LIVE Musetti-Fritz 4-6 4-6 3-6, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro ci prova ma l’americano è solido e vola al secondo turno contro Gray (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GARIN A Wimbledon LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-FRECH A Wimbledon 20.51 Lorenzo Musetti esce di scena a Wimbledon! l’azzurro perde di nuovo al primo turno dopo la sconfitta contro Hubert Hurkacz del 2021: l’italiano esce sconfitto contro Taylor Fritz per 4-6 4-6 3-6 in un’ora e quarantacinque minuti. Il classe 2002 ci prova, giocando con estro a tratti ma perdendo anche game al servizio fatali, come nel primo set quando era avanti. Ma con questo match il carrarese può solo apprendere mentre l’americano avanza e sfiderà Alastair ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-GARIN ALADI CAMILA GIORGI-FRECH A20.51 Lorenzoesce di scena aperde di nuovo al primodopo la sconfittaHubert Hurkacz del 2021: l’italiano esce sconfittoTaylorper 4-6 4-6 3-6 in un’ora e quarantacinque minuti. Il classe 2002 ci, giocando con estro a tratti ma perdendo anche game al servizio fatali, come nel primo set quando era avanti. Ma con questo match il carrarese può solo apprendere mentreavanza e sfiderà Alastair ...

