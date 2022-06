“L’Isola dei Famosi”, la vittoria di Nicolas Vaporidis non ha convinto tutti: il commento di Roberto Alessi (Di martedì 28 giugno 2022) Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ospite negli studi di “Morning News”, ha parlato dei naufraghi di questa edizione de “L’Isola dei Famosi” e ha commentato in particolare due protagonisti del reality show di Mediaset: Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Roberto Alessi: “Nicolas Vaporidis è stato fortunato” “A Nicolas Vaporidis gli abbiamo portato buono dopo aver sperato che vincesse Carmen. Devo dire ha avuto più fortuna che anima. Trovarsi in ballottaggio con Luca che è uno sconosciuto, non sapevo manco chi fosse, aveva fatto un paio di volte il corteggiatore da Uomini e Donne, ha avuto questi numeri strepitosi da super elezioni. Ha avuto un buon professore, il ... Leggi su tvzap (Di martedì 28 giugno 2022) Il direttore di Novella 2000,, ospite negli studi di “Morning News”, ha parlato dei naufraghi di questa edizione de “dei” e ha commentato in particolare due protagonisti del reality show di Mediaset:ed Edoardo Tavassi.: “è stato fortunato” “Agli abbiamo portato buono dopo aver sperato che vincesse Carmen. Devo dire ha avuto più fortuna che anima. Trovarsi in ballottaggio con Luca che è uno sconosciuto, non sapevo manco chi fosse, aveva fatto un paio di volte il corteggiatore da Uomini e Donne, ha avuto questi numeri strepitosi da super elezioni. Ha avuto un buon professore, il ...

