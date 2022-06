Incinta dopo uno stupro: 11enne costretta ad una lunga battaglia legale – le parole shock della giudice: “Devi resistere ancora un po” (Di martedì 28 giugno 2022) L’episodio è avvenuto in Brasile. dopo una lunga battaglia legale, alla bambina è stato concesso di abortire, grazie al deciso intervento dei medici dell’ospedale Polydoro Ernani de São Thiago. Ecco i dettagli di questa assurda e vergognosa vicenda. Negli scorsi giorni la Corte Suprema negli Stati Uniti ha votato per l’abolizione del diritto all’aborto. Una vicenda L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 28 giugno 2022) L’episodio è avvenuto in Brasile.una, alla bambina è stato concesso di abortire, grazie al deciso intervento dei medici dell’ospedale Polydoro Ernani de São Thiago. Ecco i dettagli di questa assurda e vergognosa vicenda. Negli scorsi giorni la Corte Suprema negli Stati Uniti ha votato per l’abolizione del diritto all’aborto. Una vicenda L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

Claudio80749165 : Quando ti acconteresti di un rinfresco riparatore dopo una fuitina che era finta, a meno che tu non sia rimasta inc… - Meli_gamer8 : L'altro giorno non 'funzionava' il pos al bar e mi ha risposto 'qui vicino c'è un posto dove ritirare' A me. Incint… - alecswiththecs : Pensando a quando mia nonna mi ha raccontato che, qualche tempo dopo aver avuto mia zia (seconda figlia), per un pe… - Giorno_Monza : Brugherio, 22enne incinta muore dopo lite in casa: indagano i carabinieri - michelaeffe : @rumba_magica Io non ci posso credere... dopo 12 anni non provare nessun empatia... Anche la gattina che sta da mia… -