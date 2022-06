Ginnastica artistica, l’Italia conquista l’argento ai Giochi del Mediterraneo. Lodadio e Bartolini guidano gli azzurri (Di martedì 28 giugno 2022) l’Italia ha conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre di Ginnastica artistica maschile ai Giochi del Mediterraneo, competizione multisportiva che va in scena a Orano (Algeria). La nostra Nazionale si era presentata in terra africana con l’obiettivo di mettersi al collo un alloro di prestigio nel team event e ha fatto centro, salendo sul secondo gradino del podio alle spalle dell’inarrivabile Turchia. Gli azzurri sono stati bravi a tenere botta ed erano avanti nel punteggio a metà gara, poi le rotazioni più favorevoli agli anatolici hanno spostato l’ago della bilancia. I ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro hanno disputato una prova di rilevante sostanza tecnica e hanno contenuto al minimo il numero di errori, rendendosi anche protagonisti di alcuni esercizi ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022)hato la medaglia d’argento nella gara a squadre dimaschile aidel, competizione multisportiva che va in scena a Orano (Algeria). La nostra Nazionale si era presentata in terra africana con l’obiettivo di mettersi al collo un alloro di prestigio nel team event e ha fatto centro, salendo sul secondo gradino del podio alle spalle dell’inarrivabile Turchia. Glisono stati bravi a tenere botta ed erano avanti nel punteggio a metà gara, poi le rotazioni più favorevoli agli anatolici hanno spostato l’ago della bilancia. I ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro hanno disputato una prova di rilevante sostanza tecnica e hanno contenuto al minimo il numero di errori, rendendosi anche protagonisti di alcuni esercizi ...

