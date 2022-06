Pubblicità

HugeBelin : RT @ilsecoloxix: #Genova, rinasce la spiaggia del #Gaslini. Il sogno? “Colorare tutto l’ospedale” - mlucy944 : RT @ilsecoloxix: #Genova, rinasce la spiaggia del #Gaslini. Il sogno? “Colorare tutto l’ospedale” - NGaribbo : RT @ilsecoloxix: #Genova, rinasce la spiaggia del #Gaslini. Il sogno? “Colorare tutto l’ospedale” - ilsecoloxix : #Genova, rinasce la spiaggia del #Gaslini. Il sogno? “Colorare tutto l’ospedale” - OspedaleGaslini : Genova, rinasce la spiaggia del Gaslini. Il sogno? “Colorare tutto l’ospedale” -

Il Secolo XIX

Progetto "Gaslini a colori", ecco la rinata spiaggia. Il sogno "Colorare tutto l'ospedale"" Un muro scrostato e rovinato che prende vita e diventa un acquario multicolore con protagonisti i sorrisi dei delfini. Arredi vecchi e inutilizzabili sostituiti con nuove sedie e tavoli per i ...Uno spazio abbandonato al Sestiere della Maddalena, nel cuore del centro storico di, diventerà una biblioteca di quartiere grazie all'impegno di operatori sociali, insegnanti, ...chea ... Genova, rinasce la spiaggia del Gaslini. Il sogno “Colorare tutto l'ospedale” Martedì, 21 giugno 2022 Home > aiTv > Spazi da non perdere, a Genova una biblioteca di quartiere Roma, 21 giu. (askanews) - Uno spazio abbandonato al Sestiere della Maddalena, nel cuore del centro sto ...Genova – Per un pomeriggio Capolungo si trasforma in una cattedrale di New York a cielo aperto. Oltre cinquecento persone hanno partecipato al concerto - organizzato dalla società sportiva Capolungo S ...