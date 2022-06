(Di martedì 28 giugno 2022)l’abbandono (forzato per via dell’incidente al ginocchio) deldeiè tornato in Italia totalmente cambiato, non soltanto nel look (molto dimagrito e con i capelli rasati).“va viail”:retroscenaRoberto Alessi, direttore di Novella 2000, ospite di Morning News in onda su Canale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

IlContiAndrea : Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. I tre finalisti perfetti #Isola - AngoloDV : Isola dei Famosi: Pamela rompe il silenzio su Edoardo Tavassi #isola #isoladeifamosi #pamela #edoardotavassi… - blogtivvu : Edoardo Tavassi “va via come il pane”: il croccante spiffero dopo l’Isola dei Famosi - blogtivvu : Nicolas Vaporidis, prime parole dopo la vittoria all’Isola ed il pensiero a Edoardo Tavassi #isola - BITCHYFit : Edoardo Tavassi e la verità sul flirt con Estefania Bernal: “Non mentire” -

Pensare che quando Mercedesz ha saputo dell'incidente non voleva più partire per l'Honduras (dove ha trovato inuna spalla su cui appoggiarsi) ed è stata proprio Eva a convincerla a ...Pamela Petrarolo dopo la partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi ha concesso un'intervista a SuperGuida Tv. La nota showgirl ha parlato dei diverbi avuti cone Maria Laura De Vitis sulla questione del cibo, non nascondendo la sua delusione : 'Sono rimasta molto male per questo'. Soprattutto l'ex naufraga ha fatto sapere la ragione per cui ...Arriva un’accusa molto forte ai danni di Edoardo Tavassi, concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi uscito per un infortunio Ieri è finalmente terminata l’ultima edizione dell’Isola dei ...Edoardo Tavassi “va via come il pane”: il croccante spiffero dopo l’Isola dei Famosi, ecco che succede al fratello di Guendalina.