Zelensky al G7 | ' Aiutateci a ricacciare i russi al di là delle linee di febbraio'

Di lunedì 27 giugno 2022

Durante la sessione di stamani al G7, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, collegato con i `grandi´ a Elmau, in Baviera, ha chiesto ai leader un «sostegno pieno» all'Ucraina, politico, finanziario e militare, per "ricacciare i russi al di là" delle "linee" di febbraio. Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha aperto con un intervento online il Global policy forum, organizzato da Ispi e Bocconi, lodando l'Italia per il supporto e chiedendo che questo continui.