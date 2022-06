Ultime Notizie – Wimbledon 2022, Djokovic supera primo turno (Di lunedì 27 giugno 2022) Il campione in carica Novak Djokovic supera il primo turno di Wimbledon 2022, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell’All England Club. Il serbo, numero 3 del mondo e prima testa di serie, supera il coreano Soonwoo Kwon, numero 81 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 in due ore e 27 minuti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) Il campione in carica Novakildi, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell’All England Club. Il serbo, numero 3 del mondo e prima testa di serie,il coreano Soonwoo Kwon, numero 81 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 in due ore e 27 minuti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

