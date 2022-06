Real Madrid | per il dopo Modric si lavora sul colpo Bellingham

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ilsogna un grandeper rimpiazzare: il nome preferito è quello didel Borussia Dortmund Ilal lavoro non solo per questa finestra di mercato, ma anche per quelle future. Secondo quanto riporta AS, i blancos stanno giàndo sul rimpiazzo di. Il nome forte è quello di Jude, talentuoso centrocampista inglese del Borussia Dortmund. Sul giocatore però ci sarebbero anche Chelsea e Liverpool, con i tedeschi che sono intenzionati a chiedere almeno 100 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non c'è solo il Milan su Marco Asensio . L'esterno del Real Madrid è pronto a dire addio alle Merengues e il suo agente Jorge Mendes lo sta offrendo in tutta Europa alla ricerca di un club che possa accontentare le richieste di almeno 40 milioni del club ... Real Madrid pronto a spendere 90 milioni per Bellingham. Ma la Premier arriva a tre cifre Il Real Madrid sogna un grande colpo per rimpiazzare Modric: il nome preferito è quello di Bellingham del Borussia Dortmund Il Real Madrid al lavoro non solo per questa finestra di mercato, ma anche ... CALCIOMERCATO - I LAFC annunciano ufficialmente l'arrivo di Gareth Bale: "Questo è il posto giusto per me e per la mia famiglia".