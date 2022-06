Il citomegalovirus è tra le cause più comuni di difetti alla nascita | ma se ne parla poco

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 27 giugno 2022) È una tra le principaliinfettive responsabile di numerosi, eppure tantissime donne in gravidanza non hanno mai sentitore di(CMV). È un virus appartenentefamiglia degli Herpesvirus, diffusissimo a livello globale e una volta contratto, rimane latente all’interno dell’organismo per tutta la vita: può riattivarsi in caso di indebolimento del sistema immunitario e si può anche essere re-infettati da un diverso ceppo. Come si legge sul sito Epicentro dell’Istituto Superiore di Sanità, si stima che dal 40 all’80% della popolazione dei Paesi industrializzati è esposto a un’infezione da CMV, e in Italia circa il 70-80% della popolazione adulta risulta positiva agli anticorpi anti-CMV. ...