Guerra Russia-Ucraina, missili su un centro commerciale a Kremenchuk: morti e feriti. Putin andrà al G20. Erdogan apre su Finlandia e Svezia nella Nato. Guterres: “Passi avanti per l’accordo sul grano” (Di lunedì 27 giugno 2022) Trovati cento cadaveri a Mariupol. Bombe su Odessa. Gli Usa vogliono dare a Kiev un nuovo sistema di missili antiaerei. Medvedev: Mosca bloccherà l’ossigeno ai Paesi baltici Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 27 giugno 2022) Trovati cento cadaveri a Mariupol. Bombe su Odessa. Gli Usa vogliono dare a Kiev un nuovo sistema diantiaerei. Medvedev: Mosca bloccherà l’ossigeno ai Paesi baltici

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? ABBIAMO SBAGLIATO I CALCOLI?L'angosciante dubbio sulle sanzioni dopo 4 mesi di guerra ?? L'economia di Mosca non… - MediasetTgcom24 : Johnson a Macron: 'No ai negoziati, si può invertire il corso della guerra' #G7 #Macron #Johnson #ucraina #russia - MediasetTgcom24 : Zelensky: riconquisteremo tutte le città, anche Severodonetsk #ucraina #russia #guerra #ue #Kiev #Lavrov - benjamn_boliche : Dichiarazione dei leader: Condanniamo solennemente l'abominevole attacco a un centro commerciale in #Kremenchuk . N… - terribileIT : Mentre sui media italiani c’è ampio spazio a “narrazioni romantiche” sulla guerra in Ucraina, sui media pubblici es… -