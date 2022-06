Ballottaggi: i dieci sindaci eletti ieri in Puglia ELENCO Elezioni comunali (Di lunedì 27 giugno 2022) Città metropolitana di Bari Castellana Grotte – Domenico Ciliberti (cd) 61,12 Giovinazzo – Michele Sollecito (cd) 50,6 Molfetta – Tommaso Minervini (civ) 52,86 Polignano a Mare – Vito Carrieri (civ) 51,06 Santeramo in Colle – Vincenzo Luciano Casone (cs) 60,82 Provincia di Barletta-Andria-Trani Barletta – Cosimo Damiano Cannito (cd) 65,03 Provincia di Lecce Galatina – Fabio Vergine (civ) 50,33 Provincia di Taranto Castellaneta – Giambattista Di Pippa (cs) 52,05 Mottola – Giovanni Piero Barulli (M5S/civ) 58,78 Palagiano – Domenico Pio Lasigna (civ) 55,84 L'articolo Ballottaggi: i dieci sindaci eletti ieri in Puglia ELENCO <small class="subtitle">Elezioni comunali</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 27 giugno 2022) Città metropolitana di Bari Castellana Grotte – Domenico Ciliberti (cd) 61,12 Giovinazzo – Michele Sollecito (cd) 50,6 Molfetta – Tommaso Minervini (civ) 52,86 Polignano a Mare – Vito Carr(civ) 51,06 Santeramo in Colle – Vincenzo Luciano Casone (cs) 60,82 Provincia di Barletta-Andria-Trani Barletta – Cosimo Damiano Cannito (cd) 65,03 Provincia di Lecce Galatina – Fabio Vergine (civ) 50,33 Provincia di Taranto Castellaneta – Giambattista Di Pippa (cs) 52,05 Mottola – Giovanni Piero Barulli (M5S/civ) 58,78 Palagiano – Domenico Pio Lasigna (civ) 55,84 L'articolo: iin proviene da Noi Notizie..

