L'invito di Tommasi sull'aborto: “La scelta delle donne deve essere sempre la tutela della vita” (Di domenica 26 giugno 2022) Infuria la polemica negli Usa dopo la decisione della Corte Suprema di cancellare il diritto all'aborto, che riporta la più grande democrazia del mondo indietro di cinquant'anni. Il tema è serio, intimo, personale, tocca le coscienze. Qualsiasi giudizio diventa immediatamente inopportuno. Ogni donna ha una sua storia, ha sogni e dolori che definiscono una posizione. C'è chi all'aborto è costretta, perché un uomo non vuole riconoscere il proprio figlio, oppure può capitare naturalmente, perché non tutte le gravidanze arrivano a termine. Ed è doloroso, tanto doloroso, fisicamente e psicologicamente. C'è poi chi usa l'aborto come contraccettivo postumo, per pentimento di notti sbagliate. E fa male uguale. Ma ci sono anche tante donne che vorrebbero diventare madri e non riescono, perché arrivate troppo ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Infuria la polemica negli Usa dopo la decisioneCorte Suprema di cancellare il diritto all', che riporta la più grande democrazia del mondo indietro di cinquant'anni. Il tema è serio, intimo, personale, tocca le coscienze. Qualsiasi giudizio diventa immediatamente inopportuno. Ogni donna ha una sua storia, ha sogni e dolori che definiscono una posizione. C'è chi all'è costretta, perché un uomo non vuole riconoscere il proprio figlio, oppure può capitare naturalmente, perché non tutte le gravidanze arrivano a termine. Ed è doloroso, tanto doloroso, fisicamente e psicologicamente. C'è poi chi usa l'come contraccettivo postumo, per pentimento di notti sbagliate. E fa male uguale. Ma ci sono anche tanteche vorrebbero diventare madri e non riescono, perché arrivate troppo ...

elio_vito : Un candidato civico, moderato, cattolico, contro la peggiore destra, contro le discriminazioni, contro le ingerenze… - SoniaSamoggia : RT @elio_vito: Un candidato civico, moderato, cattolico, contro la peggiore destra, contro le discriminazioni, contro le ingerenze. Per il… - Cristia21427167 : RT @elio_vito: Un candidato civico, moderato, cattolico, contro la peggiore destra, contro le discriminazioni, contro le ingerenze. Per il… - donatodonati : RT @elio_vito: Un candidato civico, moderato, cattolico, contro la peggiore destra, contro le discriminazioni, contro le ingerenze. Per il… - ienablinski : RT @elio_vito: Un candidato civico, moderato, cattolico, contro la peggiore destra, contro le discriminazioni, contro le ingerenze. Per il… -