Due morti e tre feriti in uno scontro sulla A7 Milano-Genova: un’auto viaggiava contromano. Il racconto di un testimone: “Mi tremano le gambe” (Di domenica 26 giugno 2022) L’incidente è avvenuto tra i caselli Gropello Cairoli e Casei Gerola, in provincia di Pavia. Indaga la polizia stradale Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 26 giugno 2022) L’incidente è avvenuto tra i caselli Gropello Cairoli e Casei Gerola, in provincia di Pavia. Indaga la polizia stradale

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La sparatoria avvenuta nella notte a Oslo, che ha provocato due morti e 21 feriti, viene considerata come un 'atto… - Agenzia_Ansa : Sparatoria in una discoteca gay di Oslo, due morti e diversi feriti (alcuni gravi). Arrestata una persona - LaStampa : Due morti e tre feriti in uno scontro sulla A7 Milano-Genova: un’auto viaggiava contromano - antoferito1 : RT @romatoday: In contromano in autostrada si scontra con due auto: ci sono dei morti - Max87903648 : RT @LucioMalan: Due gay uccisi a Oslo perché gay. Ma tutti zitti perché è terrorismo islamista. Si mobilitano solo per l’indottrinamento ne… -