Daniel Arsham lancia il suo personale marchio di moda (Di domenica 26 giugno 2022) L'artista americano Daniel Arsham, le cui sculture «future relic», relique del futuro, hanno fatto di lui un vero e proprio santone dell’industria della moda, ha deciso di inaugurare una propria etichetta. Objects IV Life, così si chiama il nuovissimo brand fashion, debutta con una collezione di capispalla, denim e accessori particolarmente robusti e resistenti, tra cui un paio di stivali da lavoro con la punta d'acciaio. Objects IV Life è una joint venture con Stefano Martinetto della società di creazione di marchi Tomorrow, con sede a Londra, che ha sostenuto anche gli stilisti Martine Rose e Samuel Ross di A-Cold-Wall*. La collezione inaugurale ha debuttato presso il flagship parigino di Kith e sul sito web dello stesso marchio. «Objects IV Life è un concept in evoluzione, un work in progress senza fine, un ... Leggi su gqitalia (Di domenica 26 giugno 2022) L'artista americano, le cui sculture «future relic», relique del futuro, hanno fatto di lui un vero e proprio santone dell’industria della, ha deciso di inaugurare una propria etichetta. Objects IV Life, così si chiama il nuovissimo brand fashion, debutta con una collezione di capispalla, denim e accessori particolarmente robusti e resistenti, tra cui un paio di stivali da lavoro con la punta d'acciaio. Objects IV Life è una joint venture con Stefano Martinetto della società di creazione di marchi Tomorrow, con sede a Londra, che ha sostenuto anche gli stilisti Martine Rose e Samuel Ross di A-Cold-Wall*. La collezione inaugurale ha debuttato presso il flagship parigino di Kith e sul sito web dello stesso. «Objects IV Life è un concept in evoluzione, un work in progress senza fine, un ...

Pubblicità

GQitalia : Lo scultore preferito dal mondo della moda ha deciso di lanciarsi nella moda - AlessandraCicc6 : RT @cammisafra: Eppure gli riusciva difficile che in quel mondo labirintico convulso i cuori di due persone – ... – avessero conservato int… - POKI33847251 : RT @cammisafra: Eppure gli riusciva difficile che in quel mondo labirintico convulso i cuori di due persone – ... – avessero conservato int… - LupoSolo3 : RT @cammisafra: Eppure gli riusciva difficile che in quel mondo labirintico convulso i cuori di due persone – ... – avessero conservato int… - Vittori48044829 : RT @cammisafra: Eppure gli riusciva difficile che in quel mondo labirintico convulso i cuori di due persone – ... – avessero conservato int… -

Let's Get Digital, l'arte digitale occupa Palazzo Strozzi ... la mostra procede negli spazi della Strozzina (si accede dal chiostro, al piano terra) e assembla, stanza dopo stanza, le opere di artisti internazionali quali Anyma, Daniel Arsham, Krista Kim e ... Perché i vertici della moda cambiano così in fretta Nel corso della sua carriera ha collaborato con un'ampia gamma di artisti tra cui KAWS, Daniel Arsham, Peter Doig. Jacobs ha unito arte e moda in passerella ancor prima collaborando con Stephen ... Collater.al Magazine Daniel Arsham lancia il suo personale marchio di moda Sebbene non sia un designer di professione, Arsham è diventato un ricercato collaboratore nel mondo della moda che ha lavorato con brand del calibro di Kith, per il quale ha curato il design di tutti ... Partite a scacchi. Il Risiko veloce dei vertici della moda Ma è pure il direttore artistico di Dior’s Men. Nel corso della sua carriera ha collaborato con un’ampia gamma di artisti tra cui KAWS, Daniel Arsham, Peter Doig. Jacobs ha unito arte e moda in ... ... la mostra procede negli spazi della Strozzina (si accede dal chiostro, al piano terra) e assembla, stanza dopo stanza, le opere di artisti internazionali quali Anyma,, Krista Kim e ...Nel corso della sua carriera ha collaborato con un'ampia gamma di artisti tra cui KAWS,, Peter Doig. Jacobs ha unito arte e moda in passerella ancor prima collaborando con Stephen ... Il portale di Daniel Arsham alla Milano Design Week Sebbene non sia un designer di professione, Arsham è diventato un ricercato collaboratore nel mondo della moda che ha lavorato con brand del calibro di Kith, per il quale ha curato il design di tutti ...Ma è pure il direttore artistico di Dior’s Men. Nel corso della sua carriera ha collaborato con un’ampia gamma di artisti tra cui KAWS, Daniel Arsham, Peter Doig. Jacobs ha unito arte e moda in ...