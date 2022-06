Contro siccità e cambiamenti climatici servono investimenti. Per l’Anbi bisogna passare dalla gestione dell’emergenza alla sua prevenzione (Di domenica 26 giugno 2022) Contro siccità e cambiamenti climatici servono investimenti. A dirlo è l’Anbi che chiede un cambio di strategia Contro problemi che sono destinati ad essere sempre più presenti in Italia. “Auspichiamo un cambiamento di mentalità. È necessario programmare con lungimiranza, abbandonando la cultura dell’emergenza a favore di una più virtuosa e conveniente cultura della prevenzione.” Così Massimo Gargano, direttore nazionale di Anbi, ha concluso su Rai Tre Lazio lo spazio dedicato alla siccità per l’ultima puntata della nota, apprezzata e molto seguita trasmissione Buongiorno Regione. Se non piove dovremmo gestire l’emergenza. Oltre allo stato d’emergenza è prioritario infrastrutturare il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 26 giugno 2022). A dirlo èche chiede un cambio di strategiaproblemi che sono destinati ad essere sempre più presenti in Italia. “Auspichiamo un cambiamento di mentalità. È necessario programmare con lungimiranza, abbandonando la culturaa favore di una più virtuosa e conveniente cultura della.” Così Massimo Gargano, direttore nazionale di Anbi, ha concluso su Rai Tre Lazio lo spazio dedicatoper l’ultima puntata della nota, apprezzata e molto seguita trasmissione Buongiorno Regione. Se non piove dovremmo gestire l’emergenza. Oltre allo stato d’emergenza è prioritario infrastrutturare il ...

