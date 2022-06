Bonus 200€ | in questo caso si dovranno restituire i soldi

Pubblicità

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il decreto Aiuti del governo Draghi è scritto male, così 180 mila braccianti agricoli rischiano… - Al_FagheZ : @68Bol @gioveron Ci sono i 200€ di bonus psicologo, sfruttali, ne hai tanto tanto bisogno. - wam_the : Bonus INPS luglio: news su Assegno unico, Pensioni, Rdc… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Bonus 200 euro, ecco come funziona | Il Friuli - SLN_Magazine : Bonus 200 euro dipendenti e pensionati: a chi spetta, cosa dice circolare Inps. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

L' Inps ha pubblicato ieri la circolare sulle modalità di erogazione deldaeuro previsto dal decreto Aiuti. In sostanza l'Istituto di previdenza ribadisce che possono accedere alla misura soltanto i lavoratori che abbiano già goduto dell'esonero contributivo ...In arrivo ildieuro, introdotto dal decreto Aiuti per chi ha redditi fino a 35mila euro lordi annui, per aiutarli a far fronte all'aumento dei prezzi e sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. ...