Pubblicità

alarm_phone : Siamo in contatto con la barca in pericolo con a bordo più di 100 persone. Ci hanno detto una persona è morta. Avev… - FCavalsassi : @alarm_phone C'è ne è una terza sul bagnasciuga di Tripoli, che fate non chiedete un porto sicuro alle autorità italiane? ?? - alarm_phone : ?? dal Med #Centrale: 2 barche in pericolo al largo della Libia! 1 delle barche ha ~100 persone a bordo, dell'altra… - kkkk_ssss1 : @creuscher @United4Rescue @seaeyeorg @seawatchcrew @RescueMed @alarm_phone Una biblioteca integrata tradotta in tut… - Teresa02247224 : @alarm_phone @AMDH L'orrore -

TGLA7

Ci sono due barche cariche di migranti in difficoltà al largo delle coste della Libia. A lanciare l'Sos èche aggiunge che su un gommone ci sono almeno cento persone e che le comunicazioni sono rese difficili dalle onde alte e dal vento. Sono in attesa invece da due giorni al largo della costa ..."E' una fortuna che la Sea - Eye 4 si trovasse a meno di tre ore di distanza al momento della richiesta di soccorso die che sia arrivata in tempo durante la notte", ha dichirato il ... Alarm Phone: due imbarcazioni cariche di migranti in difficoltà al largo della Libia Su un gommone ci sono almeno cento persone e che le comunicazioni sono rese difficili dalle onde alte e dal vento. Ancora in attesa di sbarco 300 migranti al largo di Licata ...An official investigation set out the events leading up to the sinking and examined why it took so long to find the wreck ...