Morto a 70 anni Luigi Iannucci storico direttore di Confindustria Macerata (Di sabato 25 giugno 2022) Macerata - Problemi di salute da alcuni anni, il Covid lo scorso anno e una serie di complicazioni: tragicamente fatale quella polmonare di ieri contro la quale nulla hanno potuto i medici dell'... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 25 giugno 2022)- Problemi di salute da alcuni, il Covid lo scorso anno e una serie di complicazioni: tragicamente fatale quella polmonare di ieri contro la quale nulla hanno potuto i medici dell'...

Pubblicità

fanpage : Donato Matri è morto ieri a Lecce dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere edile. Aveva 72 anni. In I… - cmdotcom : #Ballack innamorato, relazione con un’amica del figlio morto l'anno scorso: è una modella di 24 anni meno di lui… - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morto a 91 anni l'attore francese Jean-Louis Trintignant. Lo rende noto la sua famiglia. #ANSA - Stefy_61 : RT @brunodese: Ieri i funerali di un amico morto per infarto a 60 anni nel sonno. Oggi gli amici commentano che ha fatto una bella morte e… - RiRi02335129 : RT @brunodese: Ieri i funerali di un amico morto per infarto a 60 anni nel sonno. Oggi gli amici commentano che ha fatto una bella morte e… -