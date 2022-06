Calciomercato Sampdoria: anche Castillejo nel mirino blucerchiato (Di sabato 25 giugno 2022) . I liguri seguono lo spagnolo È bella fitta la rete di colloqui la la Sampdoria ha intavolato con il Milan. Non solo Gabbia, Caldara e Duarte sono nel mirino del club blucerchiato. Il sogno resta Samu Castillejo, come sottolinea Il Secolo XIX. Tornato al Milan, Castillejo potrebbe presto approdare in Spagna ritrovando il suo ex allenatore Rino Gattuso. Il tecnico calabrese, vorrebbe puntare sull’attaccante, che non è parte del progetto futuro del Milan, come riporta Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) . I liguri seguono lo spagnolo È bella fitta la rete di colloqui la laha intavolato con il Milan. Non solo Gabbia, Caldara e Duarte sono neldel club. Il sogno resta Samu, come sottolinea Il Secolo XIX. Tornato al Milan,potrebbe presto approdare in Spagna ritrovando il suo ex allenatore Rino Gattuso. Il tecnico calabrese, vorrebbe puntare sull’attaccante, che non è parte del progetto futuro del Milan, come riporta Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

