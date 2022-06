Brave and Beautiful, anticipazioni 27 giugno 2022: la disperazione di Tahsin (Di sabato 25 giugno 2022) La famiglia Kordulag sprofonderà nella disperazione a Brave and Beautiful, dopo il terribile omicidio di Korhan compiuto da Riza. Il pericoloso criminale non è caduto nella trappola di Cesur e del procuratore Serhat e, mentre i due lo aspettavano in un posto, lui si è recato a casa dell'Alemdaro?lu e si è imbattuto in Korhan, che era andato di corsa dalla sorella ad annunciarle che Cahide aveva partorito la loro bambina. Riza non ha esitato a sparare senza pietà all'uomo per poi rapire Suhan. Tutti saranno sconvolti dalla morte di Korhan, che solo poche ore prima era diventato papà e aveva deciso di ricominciare una nuova vita con la moglie, nonostante le sue bugie e le sue macchinazioni. Il più addolorato di tutti, come rivelano le anticipazioni di lunedì 27 giugno 2022, sarà ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 25 giugno 2022) La famiglia Kordulag sprofonderà nellaand, dopo il terribile omicidio di Korhan compiuto da Riza. Il pericoloso criminale non è caduto nella trappola di Cesur e del procuratore Serhat e, mentre i due lo aspettavano in un posto, lui si è recato a casa dell'Alemdaro?lu e si è imbattuto in Korhan, che era andato di corsa dalla sorella ad annunciarle che Cahide aveva partorito la loro bambina. Riza non ha esitato a sparare senza pietà all'uomo per poi rapire Suhan. Tutti saranno sconvolti dalla morte di Korhan, che solo poche ore prima era diventato papà e aveva deciso di ricominciare una nuova vita con la moglie, nonostante le sue bugie e le sue macchinazioni. Il più addolorato di tutti, come rivelano ledi lunedì 27, sarà ...

Pubblicità

CrescenzoFilo : RT @fashionsoaptv: ASCOLTI 24 giugno | Brave and beautiful si porta a casa 1.532.000 di telespettatori con il 19% di share. La soap turca o… - fashionsoaptv : ASCOLTI 24 giugno | Brave and beautiful si porta a casa 1.532.000 di telespettatori con il 19% di share. La soap tu… - MondoTV241 : Anticipazioni di Brave and Beautiful dal 27 al 30 giugno 2022 #anticipazioni #braveandbeautiful - StefanoFrige : Loro non bombardano e rovesciano governi stranieri,loro esportano democrazia.Loro tutelano la vita nel grembo,almen… - infoitcultura : Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 giugno: Riza uccide Korhan -