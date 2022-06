Prezzo del gas, Roma in retromarcia: “Discussione Ue ci sarà ma ad ottobre”. Draghi: “Dipendenza da Mosca scesa al 25%” (Di venerdì 24 giugno 2022) “Sui prezzi dell’energia i Paesi sono molto esitanti ad agire, ho chiesto Consiglio straordinario sull’energia a luglio ma mi è stato fatto notare che non abbiamo ancora uno studio sul quale discutere. Ecco, ora nella risoluzione finale il Consiglio invita la Commissione a produrre questo studio entro settembre, per poi discuterne nel Consiglio di ottobre”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles. “Si è parlato di energia, di cosa fare per i prezzi così alti. L’Italia, per gli stoccaggi, sta andando molto bene (attualmente al 55% di riempimento, in linea con il resto d’Europa) e la Dipendenza dal gas russo, che era il 40% l’anno scorso, oggi sta al 25%: le misure che abbiamo messo in campo iniziano a dare risultati”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. Ieri palazzo Chigi aveva inviato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) “Sui prezzi dell’energia i Paesi sono molto esitanti ad agire, ho chiesto Consiglio straordinario sull’energia a luglio ma mi è stato fatto notare che non abbiamo ancora uno studio sul quale discutere. Ecco, ora nella risoluzione finale il Consiglio invita la Commissione a produrre questo studio entro settembre, per poi discuterne nel Consiglio di”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Marioin conferenza stampa a Bruxelles. “Si è parlato di energia, di cosa fare per i prezzi così alti. L’Italia, per gli stoccaggi, sta andando molto bene (attualmente al 55% di riempimento, in linea con il resto d’Europa) e ladal gas russo, che era il 40% l’anno scorso, oggi sta al 25%: le misure che abbiamo messo in campo iniziano a dare risultati”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. Ieri palazzo Chigi aveva inviato ...

